Sanremo 2022 | le pagelle della 2a serata

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Una seconda, quella del Festival difatta di alti (pochi) e bassi (troppi). Vediamo i “buoni” e i “cattivi”. Sangiovanni È la prima per Sangiovanni sul palco del Festival di, che ha l’onere e l’onore di aprire la seconda. Non sembra tradire l’ansia dell’esordiente e la sua performance è pulita e sembra trovare i favoriplatea. Un esordio che non colpisce particolarmente, a dirla tutta, e che si conclude con un messaggio in codice che Sangiovanni lancia insieme ad Amadeus. A voi carpirne il significato. Voto 5,5. Giovanni Truppi Lo presentano come una delle “personalità più eclettichemusica indipendente italiana” e depositario dell’eredità dei grandi cantautori. Canotta nera e pantalone ...