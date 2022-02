Salvini tentato dallo strappo, ma il premier non media più. Il Pd: nel governo o fuori (Di giovedì 3 febbraio 2022) Timori per le scelte di Berlusconi, incerto se seguire il Carroccio, mentre è imminente la vendita del "Giornale" ad Angelucci. Orlando: “Dipende tutto dalla tenuta di Forza Italia” Leggi su repubblica (Di giovedì 3 febbraio 2022) Timori per le scelte di Berlusconi, incerto se seguire il Carroccio, mentre è imminente la vendita del "Giornale" ad Angelucci. Orlando: “Dipende tutto dalla tenuta di Forza Italia”

Advertising

ilriformista : Per #Renzi dietro la candidatura di #Frattini al #Quirinale2022 c’erano le ‘manine’ di #Salvini e #Conte, un tentat… - ValerioLivia : RT @paoloigna1: Confermata l'apertura della campagna elettorale per la #Lega e che gli strappi per il Quirinale non fossero episodi ma una… - ManciniSimona24 : RT @AntonioCassone7: @Giamma1981 @silvia_sb_ Quando l‘ideologia vi divora. I fatti sono che Giuseppi, gran rosicone e trasformista fino al… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Salvini tentato dallo strappo, ma il premier non media più. Il Pd: nel governo o fuori Il caos piomba in Consiglio dei… - francescagraz1 : Salvini tentato dallo strappo, ma il premier non media più. Il Pd: nel governo o fuori Il caos piomba in Consiglio… -