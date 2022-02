Pnrr, Mite: gli 11 obiettivi per il primo semestre del 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) - Il ministero della Transizione ecologica dovrà realizzare entro il 30 giugno 2022 undici differenti obiettivi, che si inseriscono all'interno della missione 'Rivoluzione verde e transizione ecologica' del Pnrr e riguarderanno l'energia rinnovabile, l'idrogeno, la rete e la mobilità sostenibile, la tutela del territorio e della risorsa idrica. Questa la roadmap del Mite che fissa milestone e target al 30 giugno 2022. Eccoli di seguito: avvio dello sviluppo dei servizi digitali e accelerazione del processo di semplificazione amministrativa per i parchi e le aree marine protette (investimenti previsti per 100 mln); 'Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali' con l'avvio della piattaforma web (30 mln); assegnazione di contratti di ricerca e sviluppo relativi a progetti di ricerca ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) - Il ministero della Transizione ecologica dovrà realizzare entro il 30 giugnoundici differenti, che si inseriscono all'interno della missione 'Rivoluzione verde e transizione ecologica' dele riguarderanno l'energia rinnovabile, l'idrogeno, la rete e la mobilità sostenibile, la tutela del territorio e della risorsa idrica. Questa la roadmap delche fissa milestone e target al 30 giugno. Eccoli di seguito: avvio dello sviluppo dei servizi digitali e accelerazione del processo di semplificazione amministrativa per i parchi e le aree marine protette (investimenti previsti per 100 mln); 'Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali' con l'avvio della piattaforma web (30 mln); assegnazione di contratti di ricerca e sviluppo relativi a progetti di ricerca ...

TV7Benevento : Pnrr, Mite: gli 11 obiettivi per il primo semestre del 2022 - - fisco24_info : Pnrr: 45 target entro giugno, spending review per il calo delle tasse: La maggior parte al Mite. Ma coinvolta anche… - NoesiConsulting : È quanto emerge da un monitoraggio del #ministero per gli Affari regionali, di cui #PublicPolicy ha preso visione.… - ConsultingGesap : ????Bandi #PNRR @MiTE_IT per migliorare raccolta differenziata e impianti di riciclo. Disponibili?? ??fac-simile… - comuni_anci : RT @celvavda: 'Avvisi #PNRR e #rifiuti: a che punto siamo?' ??31/01/22, ore 10.30 Webinar in diretta streaming ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr Mite Pnrr, Mite: gli 11 obiettivi per il primo semestre del 2022 ...e transizione ecologica' del Pnrr e riguarderanno l'energia rinnovabile, l'idrogeno, la rete e la mobilità sostenibile, la tutela del territorio e della risorsa idrica . Questa la roadmap del Mite ...

La Giornata Parlamentare del 3 febbraio 2022 ... 100 per l'anno Sono cento in tutto gli obiettivi del Pnrr che l'Italia dovrà raggiungere entro la ... Il Mite deve mettere a punto la strategia per l'economia circolare, il programma per la gestione dei ...

Pnrr, Mite: gli 11 obiettivi per il primo semestre del 2022 Adnkronos Pnrr, Mite: gli 11 obiettivi per il primo semestre del 2022 (Adnkronos) – Il ministero della Transizione ecologica dovrà realizzare entro il 30 giugno 2022 undici differenti obiettivi, che si inseriscono all’interno della missione ‘Rivoluzione verde e ...

Pnrr, target 30 giugno Mitd: aggiudicazione di tutti gli appalti banda ultra-larga e 5G Sono questi gli obiettivi del Mitd, secondo quanto emerge dai documenti dei ministeri che fissano i milestone e target al 30 giugno 2022 del Pnrr, presentati in Cdm. Nel dettaglio relativo al punto ...

...e transizione ecologica' dele riguarderanno l'energia rinnovabile, l'idrogeno, la rete e la mobilità sostenibile, la tutela del territorio e della risorsa idrica . Questa la roadmap del...... 100 per l'anno Sono cento in tutto gli obiettivi delche l'Italia dovrà raggiungere entro la ... Ildeve mettere a punto la strategia per l'economia circolare, il programma per la gestione dei ...(Adnkronos) – Il ministero della Transizione ecologica dovrà realizzare entro il 30 giugno 2022 undici differenti obiettivi, che si inseriscono all’interno della missione ‘Rivoluzione verde e ...Sono questi gli obiettivi del Mitd, secondo quanto emerge dai documenti dei ministeri che fissano i milestone e target al 30 giugno 2022 del Pnrr, presentati in Cdm. Nel dettaglio relativo al punto ...