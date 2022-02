Petrolio: Wti oltre 90 dollari al barile come nel 2014 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Petrolio West Texas Intermediate (Wti) ha superato per la prima volta dal 2014 i 90 dollari, con un rialzo del 2,2% a 90,2 dollari al barile. In crescita anche le quotazioni del Brent, il Petrolio ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) IlWest Texas Intermediate (Wti) ha superato per la prima volta dali 90, con un rialzo del 2,2% a 90,2al. In crescita anche le quotazioni del Brent, il...

Advertising

iconanews : Petrolio: Wti oltre 90 dollari al barile come nel 2014 - fisco24_info : Petrolio: Wti oltre 90 dollari al barile come nel 2014: Rialzo di oltre il 2%, pesano rigori inverno Usa e tensioni… - TrasportoEuropa : RT @ansa_economia: Petrolio: in calo, Wti a 87,78 dollari al barile. Brent scende a 89,06 dollari #ANSA - PolimericaNews : RT @ansa_economia: Petrolio: in calo, Wti a 87,78 dollari al barile. Brent scende a 89,06 dollari #ANSA - simonamancini24 : RT @ansa_economia: Petrolio: in calo, Wti a 87,78 dollari al barile. Brent scende a 89,06 dollari #ANSA -