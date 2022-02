Orso bruno marsicano a rischio estinzione: in Italia ne sono rimasti 50 esemplari (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tra i cinquanta e i sessanta individui relegati oramai in una ristretta porzione dell’Appennino centrale, compresa quasi del tutto all’interno dei confini di due parchi nazionali: Parco Nazionale d’ Abruzzo, Lazio e Molise e Parco Nazionale della Maiella. A ‘tanto’ ammonta la popolazione dell’Orso marsicano, il più raro d’Europa. Una condizione di estrema fragilità che, come è evidente, mette a serio rischio la sopravvivenza della specie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo Milo (@massimomilo photography) Per questo l’Ursus arctos marsicanus, che tra poche settimane uscirà dal letargo, o meglio, da quel riposo prolungato inframezzato da brevi escursioni per cercare cibo chi si abbandona durante la stagione invernale, è la specie scelta dal WWF per dare il via alla ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tra i cinquanta e i sessanta individui relegati oramai in una ristretta porzione dell’Appennino centrale, compresa quasi del tutto all’interno dei confini di due parchi nazionali: Parco Nazionale d’ Abruzzo, Lazio e Molise e Parco Nazionale della Maiella. A ‘tanto’ ammonta la popolazione dell’, il più raro d’Europa. Una condizione di estrema fragilità che, come è evidente, mette a seriola sopravvivenza della specie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo Milo (@massimomilo photography) Per questo l’Ursus arctos marsicanus, che tra poche settimane uscirà dal letargo, o meglio, da quel riposo prolungato inframezzato da brevi escursioni per cercare cibo chi si abbandona durante la stagione invernale, è la specie scelta dal WWF per dare il via alla ...

