Nembro, due giovani carabinieri accoltellati durante un controllo antidroga (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nembro. Due giovani carabinieri di 24 e 26 anni sono stati accoltellati da un uomo nella serata di giovedì 3 febbraio a Nembro. È successo nei pressi del sottopasso ferroviario, in via Tobia Ferrari. I due militari, appartenenti alla compagnia di Clusone, erano impegnati in un controllo antidroga. Poco dopo le 20 sono stati aggrediti con un coltello da un uomo, che poi si è dato alla fuga. I due carabinieri sono stati raggiunti da una coltellata entrambi ma sono riusciti comunque a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze e due automediche. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ma non sarebbero in gravi condizioni. Poco dopo sono sopraggiunti anche i colleghi dell’Arma che hanno avviato le ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 3 febbraio 2022). Duedi 24 e 26 anni sono statida un uomo nella serata di giovedì 3 febbraio a. È successo nei pressi del sottopasso ferroviario, in via Tobia Ferrari. I due militari, appartenenti alla compagnia di Clusone, erano impegnati in un. Poco dopo le 20 sono stati aggrediti con un coltello da un uomo, che poi si è dato alla fuga. I duesono stati raggiunti da una coltellata entrambi ma sono riusciti comunque a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze e due automediche. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ma non sarebbero in gravi condizioni. Poco dopo sono sopraggiunti anche i colleghi dell’Arma che hanno avviato le ...

