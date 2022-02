Napoli, due big a rischio per l’Inter? (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Napoli rischia di trovarsi senza due titolari nel big match del 12 febbraio contro l’Inter. Kalidou Koulibaly e Zambo Anguissa infatti, una volta rientrati in Italia, dovrebbero osservare 10 giorni di quarantena, come dichiarato dalla dottoressa Rosaria Granata, direttrice del reparto di Epidemiologia dell’ASL Napoli 2 Nord. Queste le sue parole: “La normativa vigente è chiara, i cittadini provenienti da Paesi esteri considerati a rischio, come in questo caso il Camerun, devono osservare un periodo di quarantena pari a 10 giorni. Chiaro che esistono casi particolari che però vanno considerati”. Ma quali sono questi casi? Le deroghe sono previste per chi fa ritorno in Italia con Autodichiarazioni, con Autorizzazioni del Ministero della Salute e soprattutto per chi entra nel nostro Paese per partecipare ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ilrischia di trovarsi senza due titolari nel big match del 12 febbraio contro. Kalidou Koulibaly e Zambo Anguissa infatti, una volta rientrati in Italia, dovrebbero osservare 10 giorni di quarantena, come dichiarato dalla dottoressa Rosaria Granata, direttrice del reparto di Epidemiologia dell’ASL2 Nord. Queste le sue parole: “La normativa vigente è chiara, i cittadini provenienti da Paesi esteri considerati a, come in questo caso il Camerun, devono osservare un periodo di quarantena pari a 10 giorni. Chiaro che esistono casi particolari che però vanno considerati”. Ma quali sono questi casi? Le deroghe sono previste per chi fa ritorno in Italia con Autodichiarazioni, con Autorizzazioni del Ministero della Salute e soprattutto per chi entra nel nostro Paese per partecipare ...

