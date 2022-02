Mecenatismo napoletano | la “Coppaflora” di Capodimonte in concorso per il progetto Art Bonus dell’Anno

(Di giovedì 3 febbraio 2022) L’acquisto della “” di Vincenzo Gemito, entrata a far parte delle collezioni del Museo digrazie ad un importante atto didi cinque imprese napoletane (Epm, G&G, Graded, Gruppo Industriale Tecno e Protom), è inper il “Art”. L’opera, che era di proprietà di collezionisti internazionali, è stata acquistata dal Museo nel 2020 grazie alle imprese coinvolte e all’uso dell’Art. IlArt” è stato ideato nel 2016 da Ales S.p.A (Società responsabile del programma di gestione e promozione dell’Artper conto del Ministero della cultura) in collaborazione con Promo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mecenatismo napoletano

Il Sole 24 ORE

... si tratta di uno dei quadri del tardo - manierismopiù celebrati dalle fonti e dalle ... Il restauro è stato possibile grazie ad un intervento diprivato di Acqua Campania Spa, ...Per il 2022 ( e quindi ancora per la stagione invernale) il supporto va al designer... moda, casa e tempo libero Scopri di più Quelle elencate non sono le prime forme di ""...L’acquisto della “Coppaflora” di Vincenzo Gemito, entrata a far parte delle collezioni del Museo di Capodimonte grazie ad un importante atto di mecenatismo di cinque imprese napoletane (Epm, G&G, ...