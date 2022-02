**Mattarella: 'impegno comune per rendere più forte nostra Patria** (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - È ancora tempo di un impegno comune per rendere più forte la nostra Patria, ben oltre le difficoltà del momento". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio al Parlamento dopo il giuramento. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - È ancora tempo di unperpiùlaPatria, ben oltre le difficoltà del momento". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio al Parlamento dopo il giuramento.

Ultime Notizie dalla rete : **Mattarella impegno Mattarella bacchetta politici (che lo applaudono) e magistrati: 'Manca progettualità, la giustizia così perde credibilità' E' questa stessa consapevolezza la ragione del mio sì e sarà al centro del mio impegno di ... il segretario della Lega salta il giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Il ...

Mattarella ha giurato: 'Una nuova chiamata alla responsabilità' Sergio Mattarella ha giurato di fronte al Parlamento, facendo un discorso ringraziando in primis i ... E' ancora tempo di un impegno comune per rendere più forte l'Italia, ben oltre le difficoltà del ...

Mattarella, impegno al lavoro comune tra istituzioni - Ultima Ora Agenzia ANSA Quirinale: Mattarella, impegno per lavoro comune in coralità istituzioni Standing ovation dell'Aula di Montecitorio quando il presidente Mattarella ha parlato delle morti sul lavoro. Poco dopo tutti di nuovo in piedi quando il Capo dello Stato ha ricordato la tragedia del ...

Mattarella ha giurato: "Nuova, inattesa, chiamata alla responsabilità" Quindi Mattarella indica la via: "Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire, in questi prossimi anni, l'Italia del dopo emergenza. E' ancora tempo di un impegno comune per rendere più forte l'Italia, ...

