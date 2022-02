Mattarella bis, il problema è che non c’è niente di nuovo: cambiamo aria (Di giovedì 3 febbraio 2022) di Antonio Di Giovanni “Se volevamo dimostrare l’incapacità politica del nostro Paese ci siamo riusciti perfettamente”. 759 voti, molti di più della volta precedente, hanno rieletto, con evidente “eccezione giuridica”, Sergio Mattarella per un secondo mandato al Quirinale. Un consenso indiscutibile e molto elevato, che tuttavia mette in luce tutta la fragilità e l’incapacità dell’attuale politica italiana. Per carità, Mattarella è persona che ha dimostrato durante il suo settennato una grande correttezza istituzionale, sia nella forma sia nella sostanza, ma ciò non attenua un risultato che certifica un Paese incapace di trovare una figura super partes di alto profilo, un Paese arretrato e retrogrado sotto il profilo prettamente politico ma anche degli stessi politici. Ciò significa che la politica del nostro Paese è priva di una corrispondenza con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) di Antonio Di Giovanni “Se volevamo dimostrare l’incapacità politica del nostro Paese ci siamo riusciti perfettamente”. 759 voti, molti di più della volta precedente, hanno rieletto, con evidente “eccezione giuridica”, Sergioper un secondo mandato al Quirinale. Un consenso indiscutibile e molto elevato, che tuttavia mette in luce tutta la fragilità e l’incapacità dell’attuale politica italiana. Per carità,è persona che ha dimostrato durante il suo settennato una grande correttezza istituzionale, sia nella forma sia nella sostanza, ma ciò non attenua un risultato che certifica un Paese incapace di trovare una figura super partes di alto profilo, un Paese arretrato e retrogrado sotto il profilo prettamente politico ma anche degli stessi politici. Ciò significa che la politica del nostro Paese è priva di una corrispondenza con la ...

