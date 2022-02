Masterchef Italia, anticipazioni puntata 3 febbraio 2022: prove, concorrenti in gara ed eliminati (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo l’eliminazione di Bruno, che ha avuto la peggio nel ballottaggio con Christian e Mary, che all’Invention Test ha dovuto abbandonare la gara, torna l’appuntamento del giovedì di Sky con i fornelli di Masterchef, uno dei cooking show più amati e seguiti di sempre. Ma cosa succederà nella puntata di stasera? Masterchef Italia, anticipazioni 3 febbraio 2022: prove e concorrenti in gara Torna l’appuntamento del giovedì con il cooking show Masterchef, con i concorrenti pronti a mettersi di nuovo il grembiule e a stare dietro i fornelli. Con tantissime prove e ostacoli da superare, con i piatti che come sempre verranno giudicati dagli chef stellati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo l’eliminazione di Bruno, che ha avuto la peggio nel ballottaggio con Christian e Mary, che all’Invention Test ha dovuto abbandonare la, torna l’appuntamento del giovedì di Sky con i fornelli di, uno dei cooking show più amati e seguiti di sempre. Ma cosa succederà nelladi stasera?inTorna l’appuntamento del giovedì con il cooking show, con ipronti a mettersi di nuovo il grembiule e a stare dietro i fornelli. Con tantissimee ostacoli da superare, con i piatti che come sempre verranno giudicati dagli chef stellati ...

