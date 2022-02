L’omaggio di Sergio Mattarella a David Sassoli: “Disse ‘La speranza siamo noi’. E noi siamo responsabili del futuro della Repubblica”. Standing ovation dell’Aula (Di giovedì 3 febbraio 2022) A David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo ed esponente Pd scomparso alcune settimane fa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto dedicare la chiusura del suo discorso nell’Aula di Montecitorio, nel giorno del giuramento per il suo secondo mandato da capo dello Stato (RIVEDI QUI IL SUO DISCORSO INTEGRALE). “La sua testimonianza di uomo mite e coraggioso, sempre aperto al dialogo e capace di rappresentare le istituzioni democratiche ai livelli più alti, è entrata nell’animo degli italiani”, ha rivendicato Mattarella. Parole alle quali sono seguiti gli applausi trasversali dell’Aula. . “Auguri alla nostra speranza’ sono state le sue ultime parole in pubblico. Aveva appena detto: “La speranza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) A, il presidente del Parlamento europeo ed esponente Pd scomparso alcune settimane fa, il presidenteha voluto dedicare la chiusura del suo discorso nell’Aula di Montecitorio, nel giorno del giuramento per il suo secondo mandato da capo dello Stato (RIVEDI QUI IL SUO DISCORSO INTEGRALE). “La sua testimonianza di uomo mite e coraggioso, sempre aperto al dialogo e capace di rappresentare le istituzioni democratiche ai livelli più alti, è entrata nell’animo degli italiani”, ha rivendicato. Parole alle quali sono seguiti gli applausi trasversali. . “Auguri alla nostra’ sono state le sue ultime parole in pubblico. Aveva appena detto: “La...

