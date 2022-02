LIVE Slittino, Prove Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: è di Dominik Fischnaller il miglior tempo dopo le quattro prove (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e italiani in gara (3 febbraio) 10.59 Tutti i crono di queste ultime due manche del gruppo A sono stati comunque più alti rispetto alla terza prova di Dominik Fischnaller (58.008). 10.57 Kohala era l’ultimo a scendere. Finisce dunque qui anche la quarta manche di prova di Slittino. Il miglior tempo in questa ultima prova del gruppo A è stato fatto segnare dal tedesco Felix Loch (58.061). Dietro di lui troviamo gli austriaci Wolfgang Kindl (58.083) e David Gleirscher (58.191), mentre ha chiuso in quarta posizione il tedesco Johannes Ludwig (58.214) nonostante un tempo di spinta non proprio ottimale per i suoi standard). 10.56 Lo svedese Svante Kohala è lento in partenza (2.616) e chiude in ottava ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e italiani in gara (3 febbraio) 10.59 Tutti i crono di queste ultime due manche del gruppo A sono stati comunque più alti rispetto alla terza prova di(58.008). 10.57 Kohala era l’ultimo a scendere. Finisce dunque qui anche la quarta manche di prova di. Ilin questa ultima prova del gruppo A è stato fatto segnare dal tedesco Felix Loch (58.061). Dietro di lui troviamo gli austriaci Wolfgang Kindl (58.083) e David Gleirscher (58.191), mentre ha chiuso in quarta posizione il tedesco Johannes Ludwig (58.214) nonostante undi spinta non proprio ottimale per i suoi standard). 10.56 Lo svedese Svante Kohala è lento in partenza (2.616) e chiude in ottava ...

