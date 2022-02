LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Olimpiadi Pechino in DIRETTA: risultati e classifica. 3° Innerhofer, 2° uno spagnolo! 27° Paris (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA Prima prova DI discesa risultati E classifica Prima prova 06.00 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di giornata con i Giochi Olimpici invernali su OA Sport. 05.57 Questa la classifica finale della Prima prova: 1* 23 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI 1:44.00 2* 37 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP 1:44.08 0.08 2.423* 10 293006 Innerhofer Christof 1984 ITA 1:44.26 0.26 7.86 4* 22 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA 1:44.27 0.27 8.16 5 12 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 1:44.34 0.34 10.27 6* 21 202762 JOCHER Simon 1996 GER ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADI06.00 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di giornata con i Giochi Olimpici invernali su OA Sport. 05.57 Questa lafinale della: 1* 23 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI 1:44.00 2* 37 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP 1:44.08 0.08 2.423* 10 293006Christof 1984 ITA 1:44.26 0.26 7.86 4* 22 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA 1:44.27 0.27 8.16 5 12 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 1:44.34 0.34 10.27 6* 21 202762 JOCHER Simon 1996 GER ...

