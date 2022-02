L' idea era quella di strangolarmi Il raptus di Ante Rebic | l' ultima confessione dell' arbitro Serra sul derby dei disastri

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 febbraio 2022) L'errore è ancora nella mente di tutti, in particolare dei tifosi rossoneri. E da quel lunedì pomeriggio del 17 gennaio, per l'Marcoè iniziato l'incubo, dopo l'errore del mancato vantaggio — per il fallo di Alessandro Bastoni a— nel gol di Junior Messias, conseguentemente annullato. Proprio l'torinese ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport dicendo subito una cosa: “Non vedo l'ora di tornare in campo”. E ancora: “C'è un errore di priorità. Io mi concentro sue Bastoni, penso "se lo tocca è fallo", e mi perdo lo scenario completo, non vedo Messias che sta per calciare in porta — ha detto il fischietto piemontese —. In questo caso, il Var non può far nulla. È l'errore peggiore che possa accadere a unal tempo del ...