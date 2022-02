Le omissioni che portarono alla morte di Leila | stritolata da una macchina in fabbrica

(Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - La Procura di Modena ha chiuso le indagini sul tragico infortunio sul lavoro costato la vita a Laila El Harim, l'operaia quarantenne di origine marocchina, ma in Italia da oltre vent'anni, residente a Bastiglia, rimasta incastrata e schiacciata in una fustellatriceBombonette di Camposanto, grossa azienda attiva nel settore packaging. La notizia è stata diffusa dallo Studio legale 3A che tutela la famiglia di origine della vittima. Il tragico incidente sul lavoro avvenne il 3 agosto 2021. Il Pm titolare del procedimento penale, Maria Angela Sighicelli, con atto firmato l'11 gennaio 2022, ha inviato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, prodromicorichiesta di rinvio a giudizio, ai due indagati: Fiano Setti, 86 anni, di Camposanto, fondatore e legale rappresentante della ditta nonché datore di lavoro, e Jacopo Setti, 31 ...

La notizia è stata diffusa dallo Studio legale 3A che tutela la famiglia di origine della vittima. Il tragico incidente sul lavoro avvenne il 3 agosto 2021. Il Pm titolare del procedimento penale, Maria Angela Sighicelli, con atto firmato l'11 gennaio 2022, ha inviato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, prodromi alla richiesta di rinvio a giudizio, ai due indagati. Sono contestate una serie di omissioni tra l'altro nella valutazione del rischio, nei requisiti di sicurezza del macchinario e nella formazione della lavoratrice. "Laila non era formata per usare il macchinario che l'ha schiacciata". La notizia è stata diffusa dallo Studio legale 3A che tutela la famiglia di origine della vittima. Quanto reso noto dallo studio 3A, il sostituto procuratore contesta l'omissione nel valutare - per quanto riguarda il macchinario - il rischio residuo derivante dalla rimozione delle protezioni fisse.