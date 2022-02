Laura Pausini torna a Sanremo con un look da ‘Dark Lady’ che affascina

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Quasi trent’anni dopo il suo debutto sul palco dell’Ariston con La solitudine,ta alla 72esima Edizione del Festival di, esibendosi con il suo nuovo singolo, Scatola, durante la seconda serata della kermesse musicale. Dopo la magnifica performance canora, la cantautrice ha parlato della sua prossima esperienza come conduttrice dell’Eurovision Contest 2022, che si terrà a Torino a maggio, dove sarà affiancata da Mika e Alessandro Cattelan. Vi raccomandiamo...e condivide un ricordo (e un outfit) meraviglioso Un periodo davvero importante per, che ha in cantiere molti progetti. Il più ...

Eurovision 2022 Sets Hosts: Laura Pausini, Alessandro Cattelan and Mika

Gli ospiti delle seconda serata: da Checco Zalone aChecco Zalone debutta a Sanremo. Mistero sulla performance Ditonellapiaga a Sanremo 2022: con la Rettore è 'Chimica'...in Diesel getty images Lorena Cesarini in Valentino (e gioielli Bulgari) getty images Giovanni Truppi e la sua canottiera getty images Le Vibrazioni in Gaëlle Paris getty imagesin ...L'ufficializzazione è arrivata ieri sera durante la seconda serata di Sanremo: a condurre lo show saranno Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika. La scelta, che sembra essere stata apprezzata dal ...Dal 7 aprile 2022 sarà disponibile su Amazon Prime Video “Piacere di conoscerti” il film che racconta la vita di Laura Pausini, interpretato dalla cantante stessa. Ecco come vederlo gratis in ...