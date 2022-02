Inquinamento: allerta rossa. La classifica delle province più a rischio (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’Inquinamento dell’aria ha superato i limiti di concentrazione di PM2.5, PM10 e NO2 suggeriti dall’Oms: Legambiente dà il via all’allerta rossa. L’Italia si trova sotto una pressante cappa di smog, e come se non bastasse l’assenza di piogge degli ultimi tempi può solo peggiorare una situazione già molto critica da anni. Il report pubblicato da Legambiente, intitolato Mal’aria di città. Quanto manca alle città italiane per diventare clean cities, rivela che per tutto il 2021 nessuno dei 102 capoluoghi di provincia italiani analizzati è riuscito a rispettare i tre valori limite (per PM2.5, PM10 e NO2) suggeriti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Inoltre, in ben 17 città i valori superavano di più del doppio i limiti stabiliti dall’OMS: il rischio, nel respirare un’aria del genere, è di contrarre malattie ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’dell’aria ha superato i limiti di concentrazione di PM2.5, PM10 e NO2 suggeriti dall’Oms: Legambiente dà il via all’. L’Italia si trova sotto una pressante cappa di smog, e come se non bastasse l’assenza di piogge degli ultimi tempi può solo peggiorare una situazione già molto critica da anni. Il report pubblicato da Legambiente, intitolato Mal’aria di città. Quanto manca alle città italiane per diventare clean cities, rivela che per tutto il 2021 nessuno dei 102 capoluoghi di provincia italiani analizzati è riuscito a rispettare i tre valori limite (per PM2.5, PM10 e NO2) suggeriti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Inoltre, in ben 17 città i valori superavano di più del doppio i limiti stabiliti dall’OMS: il, nel respirare un’aria del genere, è di contrarre malattie ...

