Il discorso di insediamento di Sergio Mattarella

Messaggio del Presidente della Repubblica, al Parlamento nel giorno del giuramento. Palazzo Montecitorio, 3 febbraio 2022. Signori Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, Signori parlamentari e delegati regionali, il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno fatto la loro scelta. È per me una nuova chiamata – inattesa – alla responsabilità; alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi. Ritorno dunque di fronte a questa Assemblea, nel luogo …

Il rilancio dell'Unione europea, il bisogno di riforme, una giustizia più efficiente. L'analisi dei temi trattati dal capo dello Stato nel suo discorso. Modernizzare e rendere più giusta l'Italia, che "è un grande Paese", combattendo la lotta contro il virus, "non ancora conclusa", e impegnandoci per la ripresa economica. "Dignità". È questa la parola più usata dal Presidente della Repubblica nel suo discorso di giuramento davanti le Camere riunite per il suo nuovo insediamento. L'ha ripetuta 18 volte.