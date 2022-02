Gino e Gina, uniti in matrimonio e nel tifo: a 75 anni sempre in curva Nord (Di giovedì 3 febbraio 2022) La fede per il Lecce concentrata in un'istantanea. Sotto braccio da una vita e accomunati dall'amore per i colori giallorossi. Hanno assistito a Lecce - Vicenza in curva Nord , la loro seconda casa, ... Leggi su leggo (Di giovedì 3 febbraio 2022) La fede per il Lecce concentrata in un'istantanea. Sotto braccio da una vita e accomunati dall'amore per i colori giallorossi. Hanno assistito a Lecce - Vicenza in, la loro seconda casa, ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Lecce Gino e Gina, uniti in matrimonio e nel tifo: a 75 anni sempre in curva Nord - leggoit : #Lecce Gino e Gina, uniti in matrimonio e nel tifo: a 75 anni sempre in curva Nord - methusiela : RT @SaraPugliese84: I minuti nella vita sono importanti Gino e Gina ??. I minuti condivisi, le tempistiche, le vecchie abitudini che ritorna… - XrhstosGionis : RT @SaraPugliese84: I minuti nella vita sono importanti Gino e Gina ??. I minuti condivisi, le tempistiche, le vecchie abitudini che ritorna… - EvaStakov1 : RT @SaraPugliese84: I minuti nella vita sono importanti Gino e Gina ??. I minuti condivisi, le tempistiche, le vecchie abitudini che ritorna… -