Getafe vs Levante: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Getafe cercherà di allontanarsi di sette punti dalla zona retrocessione della Liga quando riprenderà la sua campagna in casa contro il Levante venerdì 4 febbraio. I padroni di casa sono attualmente 16° in classifica, vantando 22 punti da 22 partite in questo periodo, mentre il Levante siede in fondo alla divisione, avendo raccolto solo 11 punti dalle loro 21 partite della Liga nel 2021-22. Il calcio di inizio di Getafe vs Levante è previsto alle 21 Anteprima della partita Getafe vs Levante: a che punto sono le due squadre? Getafe Non c'è modo di evitare il fatto che è stata una campagna deludente fino ad oggi per il Getafe, ma ci sono stati certamente segni di incoraggiamento nelle ultime settimane. Infatti, la squadra di ...

