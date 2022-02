Ferrara. Controlli Nucleo Anti Degrado: segnalati consumatori di stupefacenti anche minorenni (Di giovedì 3 febbraio 2022) Proseguono le attività del Nucleo Anti Degrado (NAD) della Polizia Locale Terre Estensi. Nella giornata di venerdì scorso 28 gennaio, è stata nuovamente controllata l’area di via Scalambra, per la quale erano pervenute numerose segnalazioni. Gli agenti hanno fermato un giovane di origine tunisina residente in provincia di Mantova con a suo carico numerosi precedenti legati allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Lo stesso, già segnalato alla Prefettura e al Sert del Comune di residenza, ha riferito di avere acquistato e fumato poco prima del crack, sostanza notoriamente pericolosa ottenuta dalla cocaina. Il servizio è proseguito nella stessa giornata con alcuni Controlli rivolti al contrasto dell’attività dei parcheggiatori abusivi nei principali parcheggi cittadini. Sabato 29 gennaio il è ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 3 febbraio 2022) Proseguono le attività del(NAD) della Polizia Locale Terre Estensi. Nella giornata di venerdì scorso 28 gennaio, è stata nuovamente controllata l’area di via Scalambra, per la quale erano pervenute numerose segnalazioni. Gli agenti hanno fermato un giovane di origine tunisina residente in provincia di Mantova con a suo carico numerosi precedenti legati allo spaccio e consumo di sostanze. Lo stesso, già segnalato alla Prefettura e al Sert del Comune di residenza, ha riferito di avere acquistato e fumato poco prima del crack, sostanza notoriamente pericolosa ottenuta dalla cocaina. Il servizio è proseguito nella stessa giornata con alcunirivolti al contrasto dell’attività dei parcheggiatori abusivi nei principali parcheggi cittadini. Sabato 29 gennaio il è ...

stenric56 : RT @Ele4fulmakeup: Centro commerciale il castello Ferrara. I bar non chiedono gp per asporto (giustamente!) e stamattina non me lo hanno ch… - fremo03893514 : RT @Ele4fulmakeup: Centro commerciale il castello Ferrara. I bar non chiedono gp per asporto (giustamente!) e stamattina non me lo hanno ch… - Massimi8900 : RT @Ele4fulmakeup: Centro commerciale il castello Ferrara. I bar non chiedono gp per asporto (giustamente!) e stamattina non me lo hanno ch… - baccy74 : RT @Ele4fulmakeup: Centro commerciale il castello Ferrara. I bar non chiedono gp per asporto (giustamente!) e stamattina non me lo hanno ch… - LPincia : RT @Ele4fulmakeup: Centro commerciale il castello Ferrara. I bar non chiedono gp per asporto (giustamente!) e stamattina non me lo hanno ch… -