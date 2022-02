Advertising

Soverato : Falso cieco di 31 anni scoperto dalla Guardia di Finanza, sequestrati beni per circa 60mila euro - telodogratis : Falso “cieco totale” picchiava e schivava colpi durante la rissa - Strill_it : Truffa all’Inps. Sequestrati i beni ad un falso cieco a Crotone - wesud_news : Crotone, truffa ai danni dell’INPS: sequestrati beni a falso cieco - rocco_lando : Il genio…. -

Ultime Notizie dalla rete : Falso cieco

...dell'irrevocabilità del matrimonio è "indotto a non avventurarsi alla leggera in quel vicolo... è unpolitico, storico e culturale. In Parlamento infatti la DC fu compatta nel contrastare ......ma il soggetto non si rassegna a questa fase di stallo e continua nel suo pensiero ostinato e. a volte può inscenare un tentativodi suicidio. Non intende farlo veramente. Vuole solo dare ...Con questo espediente il falso cieco è riuscito a farsi riconoscere, oltre alla pensione di invalidità civile per cecità totale, la relativa indennità di accompagnamento, incamerando, dal 2018 e fino ...Con tale espediente il falso cieco riusciva a farsi riconoscere, oltre alla pensione di invalidità civile per cecità totale, anche la relativa indennità di accompagnamento, così incamerando, dal 2018 ...