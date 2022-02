Eriksen | la decisione della FIFA per il Mondiale 2022

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il quotidiano inglese The Times ha parlato oggisituazione legata a Christiane alle sue possibilità di giocare il prossimoin Qatar. Lachiederà a ogni giocatore di sottoporsi a uno screening per individuare eventuali problemi cardiaci ma questo non impedirà al danese, dotato di un defibrillatore cardiaco impiantabile (ICD), di poter partecipare alla massima competizione calcistica. La Federazione ha infatti sottolineato come lafinale spetti alle singole associazioni nazionali: “Quando si tratta di competizioni, tutti i giocatori devono sottoporsi a uno screening cardiaco per assicurarsi che siano pienamente consapevoli di tutto ciò che potrebbe influire sulla loro salute. Lafinale ...

