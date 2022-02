Ecco come oscurare la propria casa su Google Maps e le Mappe di Apple: il trucco di Tim Cook (che ha nascosto la sua) (Di giovedì 3 febbraio 2022) La tecnologia e la privacy: un rapporto molto difficile. come nel caso di Google Maps o Apple Maps, le piattaforme che ci permettono di visualizzare carte geografiche ma anche proprio di passeggiare virtualmente tra le strade delle nostre città. A volte, però, questi tour virtuali potrebbero rivelare qualcosa del nostro privato che vorremmo rimanesse tale, come l’immagine della nostra casa. Qualcuno infatti ha provveduto ad ‘oscurarla’. È il caso di Tim Cook, CEO di Apple. come riportato dal Corriere, infatti, facendo un giro virtuale per Palo Alto (California), la casa di Cook non è più visibile, coperta da un muro di pixel. Dopo essere stato perseguitato per oltre un anno da una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) La tecnologia e la privacy: un rapporto molto difficile.nel caso di, le piattaforme che ci permettono di visualizzare carte geografiche ma anche proprio di passeggiare virtualmente tra le strade delle nostre città. A volte, però, questi tour virtuali potrebbero rivelare qualcosa del nostro privato che vorremmo rimanesse tale,l’immagine della nostra. Qualcuno infatti ha provveduto ad ‘oscurarla’. È il caso di Tim, CEO diriportato dal Corriere, infatti, facendo un giro virtuale per Palo Alto (California), ladinon è più visibile, coperta da un muro di pixel. Dopo essere stato perseguitato per oltre un anno da una ...

Advertising

VanityFairIt : Per questo suo ritorno in gara al Festival, l'artista di Ogni volta è così ha voluto Francesca Michielin come sua d… - IlContiAndrea : Esprimere un giudizio sulla canzone di #AnaMena è come sparare sulla Croce Rossa. Però, ecco, ci siamo capiti… - fffitalia : ??? Vi presentiamo la VERA e UNICA rassegna stampa di #SanrEni ?? Ogni sera le news Hot (come la Terra????) del… - MaryMoSoLu : @VeronicaScosci4 @camillaparkerrr Ecco. Come volevasi dimostrare tesoro, io sono felicissima per i due Tommy ma che… - varianna775 : #Sanremo2022, la scaletta della terza serata: ecco tutti gli ospiti e i cantanti in ordine di apparizione. Chi vota… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Diretta/ Avellino Juve Stabia streaming video tv: derby campano (Serie C) Per l' Avellino , Piero Braglia schiererà la squadra con un 4 - 2 - 3 - 1 come modulo. Questa ... LE QUOTE PER LE SCOMMESSE Per chi vorrà scommettere sulla diretta tra Avellino e Juve Stabia, ecco ...

Diretta/ Potenza Foggia streaming video tv: c'è fame di punti (Serie C) Per il Potenza , Pasquale Arleo schiererà la squadra con un 4 - 5 - 1 come modulo. Questa la ... LE QUOTE PER LE SCOMMESSE Per chi vorrà scommettere sul match tra Potenza e Foggia, ecco le quote ...

Covid, arriva il vaccino "personalizzato": ecco come funziona ilGiornale.it Covid, arriva il vaccino " personalizzato ": ecco come funziona Cronaca - Una nuova strategia vaccinale potrebbe aiutare fragili e immunodepressi per i quali le cure con antitumorali abbassano l'efficacia prodotta dal vaccino: ecco come funziona. Cov - 2. Ecco ...

Olimpiadi Invernali Pechino 2022 al via: dove vederle in tv! Ecco come vederli in tv in Italia sui canali della Rai, di Eurosport e Discovery +. Olimpiadi invernali Pechino 2022: Pechino unica città della storia a ospitare entrambi i Giochi Le Olimpiadi ...

Per l' Avellino , Piero Braglia schiererà la squadra con un 4 - 2 - 3 - 1modulo. Questa ... LE QUOTE PER LE SCOMMESSE Per chi vorrà scommettere sulla diretta tra Avellino e Juve Stabia,...Per il Potenza , Pasquale Arleo schiererà la squadra con un 4 - 5 - 1modulo. Questa la ... LE QUOTE PER LE SCOMMESSE Per chi vorrà scommettere sul match tra Potenza e Foggia,le quote ...Cronaca - Una nuova strategia vaccinale potrebbe aiutare fragili e immunodepressi per i quali le cure con antitumorali abbassano l'efficacia prodotta dal vaccino: ecco come funziona. Cov - 2. Ecco ...Ecco come vederli in tv in Italia sui canali della Rai, di Eurosport e Discovery +. Olimpiadi invernali Pechino 2022: Pechino unica città della storia a ospitare entrambi i Giochi Le Olimpiadi ...