Drusilla Foer è Gianluca Gori, stasera a Sanremo: "Ammetto che vorrei essere come lei" (Di giovedì 3 febbraio 2022) Grande attesa per la terza puntata del Festival di Sanremo 2022, che Amadeus condurrà questa sera, giovedì 3 febbraio 2022, come da tradizione a partire dalle 20.45 circa su Rai1. Al fianco del conduttore e direttore artistico di Sanremo stasera ci sarà, com'è noto da tempo, Drusilla Foer, personaggio di fantasia inventato da Gianluca Gori. Cosciamo meglio, quindi, sia Drusilla Foer che il suo creatore Gianluca Gori. Drusilla Foer è una nobile donna della Toscana, molto famosa per la sua vanità. Icona del mondo del web e del glamour, Drusilla è popolare anche per la sua irriverenza e per il modo elegante di designare ciò che non le ...

