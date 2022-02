Cybersecurity, Leonardo celebra a Expo Dubai il ‘Cyber Game Award Ceremony’ (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Mentre la trasformazione digitale incrementa anche gli attacchi informatici, Leonardo accende un faro sulla sicurezza cyber con il Cyber Game Award. Sul palco del Padiglione Italia, a Expo 2020 Dubai, il nostro colosso tecnologico dell’aerospazio e della sicurezza informatica ha promosso un dibattito sull’importanza dell’approccio sistemico e della formazione per affrontare le sfide della cyber security. Il Cyber Game è stata “una vera esercitazione pratica” che ha coinvolto professionisti della cyber security di infrastrutture strategiche italiane ed emiratine, università e rappresentanti del mondo della ricerca dei due Paesi. Patrocinato dal Consiglio per la Cyber Security degli Emirati Arabi Uniti, l’incontro promosso da Leonardo ha rappresentato ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Mentre la trasformazione digitale incrementa anche gli attacchi informatici,accende un faro sulla sicurezza cyber con il Cyber. Sul palco del Padiglione Italia, a2020, il nostro colosso tecnologico dell’aerospazio e della sicurezza informatica ha promosso un dibattito sull’importanza dell’approccio sistemico e della formazione per affrontare le sfide della cyber security. Il Cyberè stata “una vera esercitazione pratica” che ha coinvolto professionisti della cyber security di infrastrutture strategiche italiane ed emiratine, università e rappresentanti del mondo della ricerca dei due Paesi. Patrocinato dal Consiglio per la Cyber Security degli Emirati Arabi Uniti, l’incontro promosso daha rappresentato ...

Advertising

fisco24_info : Cybersecurity, Leonardo celebra a Expo Dubai il 'Cyber Game Award Ceremony': (Adnkronos) - Prove di difesa da attac… - comunica_rp : Cybersecurity e formazione, la strategia di Leonardo in scena a Dubai - StartComNews : Cybersecurity e formazione, la strategia di Leonardo in scena a Dubai - modalis_inc : Italy: Aeroporti di Roma And Leonardo Partner To Develop “Smart Hubs” - cybersec_feeds : RT @ItalianAirForce: Gli allievi dell'Air Force Hackademy, unità addestrativa dell'#AccademiaAeronautica, si preparano a partecipare alla #… -