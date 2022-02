Covid, posti letto in terapia intensiva e ricoveri: i dati di oggi (3 febbraio) (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ancora in calo i pazienti ricoverati in rianimazione: sono 1.457, cioè 67 in meno del giorno precedente. Diminuiscono anche i ricoverati con sintomi negli altri reparti ordinari che scendono a 19.324 (-226 rispetto a ieri). In 24 ore il bollettino ha registrato 112.691 nuovi casi su 915.337 tamponi effettuati. Il tasso di positività resta stabile al 12,3% Leggi su tg24.sky (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ancora in calo i pazienti ricoverati in rianimazione: sono 1.457, cioè 67 in meno del giorno precedente. Diminuiscono anche i ricoverati con sintomi negli altri reparti ordinari che scendono a 19.324 (-226 rispetto a ieri). In 24 ore il bollettino ha registrato 112.691 nuovi casi su 915.337 tamponi effettuati. Il tasso di positività resta stabile al 12,3%

