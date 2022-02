Covid | Colaiacovo Confindustria Alberghi | “Da Cdm primo passo per ripresa turismo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Le misure individuate ieri nel corso del Consiglio dei ministri e relative al green pass sono unavanti che va incontro alle esigenze del nostro settore. Unsegnale cui, ci auguriamo, faranno seguito altri interventi nella direzione di un allineamento dei sistemi per garantire il ritorno del grande assente in Italia, ilinternazionale”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Maria Carmela, presidente di Associazione Italiana, commenta la decisione del Cdm di ieri di allentare il green pass per chi proviene dall’estero permettendo l’ingresso in Italia ai turisti stranieri con il riconoscimento dello status vaccinale del paese d’origine integrato da un tampone. “Per quanto riguarda le misure di sostegno ...