Conte - Di Maio ai ferri corti. La galassia 5stelle cerca la via (Di giovedì 3 febbraio 2022) Castellone: 'Serve dialettica, Di Maio pilastro', così in un Tweet la capogruppo del Movimento al Senato. Conte: con Di Maio non è una questione ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Castellone: 'Serve dialettica, Dipilastro', così in un Tweet la capogruppo del Movimento al Senato.: con Dinon è una questione ...

Advertising

petergomezblog : Scontro nel M5s, Grillo sta con Conte: “Parli una sola voce. Se non accettate ruoli e regole resta solo la vanità”.… - ItaliaViva : In tutte le cancellerie d'Europa il dossier più scottante è quello sullo scontro fra Ucraina e Russia, noi non poss… - fattoquotidiano : CONTE BLOCCHI IL TERZO MANDATO Il Movimento 5 Stelle ha un problema molto più grande dello scontro tra Luigi Di Mai… - zazoomblog : Conte - Di Maio ai ferri corti. La galassia 5stelle cerca la via - #Conte #ferri #corti. #galassia - luciagiacalone2 : Giuseppe Conte il confronto tra me e Di Maio non può rimanere privato, l... -