Chi è Martina Pigliapoco: carabiniera premiata da Mattarella e ospite a Sanremo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Presidente Sergio Mattarella, motu proprio, ha conferito l’onorificenza a Martina Pigliapoco per il gesto eroico e l’impegno profuso nel dissuadere una donna dal suo proposito di suicidio. Un’azione, portata a termine con grande determinazione, che ha letteralmente cambiato una triste storia pronta a sfociare in drammatico epilogo. Così l’ha salvata e, a soli 26 anni, Martina Pigliapoco è diventata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica. Un orgoglio per l’Arma dei Carabinieri e per l’Italia intera. Martina Pigliapoco è un carabiniere e ha ricevuto il riconoscimento per aver salvato una donna dal tentativo di suicidio durante il suo servizio alla stazione di San Vito di Cadore (Belluno). Classe 1995, è originaria di Osimo, nelle Marche. La mattina del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Presidente Sergio, motu proprio, ha conferito l’onorificenza aper il gesto eroico e l’impegno profuso nel dissuadere una donna dal suo proposito di suicidio. Un’azione, portata a termine con grande determinazione, che ha letteralmente cambiato una triste storia pronta a sfociare in drammatico epilogo. Così l’ha salvata e, a soli 26 anni,è diventata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica. Un orgoglio per l’Arma dei Carabinieri e per l’Italia intera.è un carabiniere e ha ricevuto il riconoscimento per aver salvato una donna dal tentativo di suicidio durante il suo servizio alla stazione di San Vito di Cadore (Belluno). Classe 1995, è originaria di Osimo, nelle Marche. La mattina del ...

