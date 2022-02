Calciomercato Milan – Il vice Ibrahimovic grazie a Moncada: le ultime (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Milan, nel prossimo Calciomercato estivo, vuole un attaccante centrale da far crescere con lo svedese. E, in futuro, che possa sostituirlo Leggi su pianetamilan (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il, nel prossimoestivo, vuole un attaccante centrale da far crescere con lo svedese. E, in futuro, che possa sostituirlo

Advertising

DiMarzio : Il #Milan ha provato a prendere in extremis Renato #Sanches: il retroscena di #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il @valenciacf vuole #Castillejo: contatti in corso, si può chiudere. Le ultime - DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il giovane #Kerkez ceduto all'@AZAlkmaar - RadioFebbrea90 : #Calciomercato #Milan - Strategia da 70 milioni per un doppio colpo da urlo - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Il vice @Ibra_official grazie a #Moncada: le ultime - #ACMilan #Milan #SempreMilan… -