Calcio | Report Uefa Club | 7 miliardi di mancati ricavi causa Covid

Pesante la voce relativa ai mancati incassi per vendita dei biglietti ROMA - Il Coronavirus sta lasciando il segno (negativo) nelle società calcistiche europee. Ciò emerge chiaramente dal rapporto ...

Secondo quanto riporta l'UEFA, sarebbero 7 i miliardi persi dai club europei a causa della pandemia di Covid-19. 4 nel 2020 e 3 nel 2021, interrompendo una crescita lunga 20 anni. Pesante la voce relativa ai mancati incassi per vendita dei biglietti. Il Coronavirus sta lasciando il segno (negativo) nelle società calcistiche europee. Ciò emerge chiaramente dal rapporto della Uefa sull'analisi comparativa delle licenze per club.