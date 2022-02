Brividi di Mahmood e Blanco è la canzone più ascoltata di sempre in Italia in un giorno – Video

(Di giovedì 3 febbraio 2022)Le canzoni del Festival di Sanremo già dominano la classificana di Spotify, con ben 10 pezzi già entrati in top 10. Il più ascoltato è stato “” di(qui il testo), seguito da “Insuperabile” di Rkomi e da “Ciao Ciao” de La rappresentante di lista. Classifica Spotify Ma non finisce qui:hanno già infranto un record! La loro “” ha infatti ha realizzato il recordno di stream di unain un solo(3.384.192 stream in sole 24 ore) e , superando il precedente primatono stabilito da Gemitaiz e Madman con “Veleno 7” nel 2019. Oggi “” è entrata anche ...

... la Rai e la televisiùn, come diceva Jannacci: un arrangiamento di archetti sopra i, ... 9 - Elisa se la vedrà in cima con la coppia& Blanco: un duello rappresentativo. Saranno due ...Il più ascoltato è statodie BLANCO, seguito da INSUPERABILE di Rkomi e da Ciao Ciao de La rappresentante di lista. Ma non finisce qui:e BLANCO hanno già infranto un ...Il più ascoltato è stato “Brividi” di Mahmood e Blanco (qui il testo), seguito da “Insuperabile” di Rkomi e da “Ciao Ciao” de La rappresentante di lista. Ma non finisce qui: Mahmood e Blanco hanno già ...Brividi di Mahmood e Blanco è il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia. Il nuovo record conquistato dalla canzone che i due artisti portano in gara al Festival di Sanremo ...