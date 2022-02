A Sanremo serve un tampone per fare il tampone (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - Sanremo, la città dove serve un tampone per fare il tampone. Mentre Omicron si dirada e le misure restrittive stanno per allentarsi qui è in vigore una regola che nemmeno nei mesi più oscuri della pandemia è stata mai applicata. E capita così che in meno due giorni tocchi farsi tre test uno dopo l'altro per non restare esclusi dai posti sacri del Festival. Per accedere alla sala stampa occorreva un tampone da casa, non più vecchio di 48 ore necessario a mettere il naso in un'area tamponi in una piazza della città. Se l'esito è negativo, il pass si sblocca ma solo per 72 ore al termine delle quali ovunque ti trovi vieni raggiunto da un messaggio sul telefonino che ti avverte che la tua libertà sta per scadere se non corri a ... Leggi su agi (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI -, la città doveunperil. Mentre Omicron si dirada e le misure restrittive stanno per allentarsi qui è in vigore una regola che nemmeno nei mesi più oscuri della pandemia è stata mai applicata. E capita così che in meno due giorni tocchi farsi tre test uno dopo l'altro per non restare esclusi dai posti sacri del Festival. Per accedere alla sala stampa occorreva unda casa, non più vecchio di 48 ore necessario a mettere il naso in un'area tamponi in una piazza della città. Se l'esito è negativo, il pass si sblocca ma solo per 72 ore al termine delle quali ovunque ti trovi vieni raggiunto da un messaggio sul telefonino che ti avverte che la tua libertà sta per scadere se non corri a ...

RaiRadio2 : « Sanremo serve perché ti dà la sensazione di stare coi piedi per terra.» @MarroneEmma nel backstage di #RaiRadio2…

Checco Zalone divide (ancora) i virologi. Burioni tace, Gismondo furiosa: 'Non ci serve il Covid per lavorare' Secondo Maria Rita Gismondo ieri a Sanremo 'Checco Zalone ha esagerato' ha detto all'Adnkronos Salute. 'Zalone sia certo che non abbiamo bisogno di una pandemia per aver da lavorare e porti rispetto',...

Checco Zalone divide (ancora) i virologi. Burioni tace, Gismondo furiosa: «Non ci serve il Covid per lavorare» Lo sketch di Checco Zalone ieri sera al Festival di Sanremo, in cui ha interpretato il virologo Oronzo Carrisi da Cellino San Marco, cugino di Al Bano, è stato accolto con spirito diverso da virologi ...

