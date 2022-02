Uomini e Donne: Isabella contro la De Filippi? Ecco cosa è successo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’ex dama di Uomini e Donne torna a parlare del programma e si dice delusa da Maria De Filippi Isabella ricci accusa maria de FilippiL’ex dama del trono over Isabella Ricci è tornata a parlare in una lunga intervista della sua partecipazione a Uomini e Donne e nel corso della chiacchierata con il giornalista non ha avuto belle parole nemmeno per la padrona di casa. Vediamo insieme cosa ha dichiarato. Isabella Ricci si sfoga contro il programma L’esperienza televisiva di Isabella Ricci è iniziata lo scorso anno. Fin dal primo istante la dama ha suscitato un forte interesse sia da parte dei telespettatori che da parte degli stessi cavalieri presenti nello studio. Ma ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’ex dama ditorna a parlare del programma e si dice delusa da Maria Dericci accusa maria deL’ex dama del trono overRicci è tornata a parlare in una lunga intervista della sua partecipazione ae nel corso della chiacchierata con il giornalista non ha avuto belle parole nemmeno per la padrona di casa. Vediamo insiemeha dichiarato.Ricci si sfogail programma L’esperienza televisiva diRicci è iniziata lo scorso anno. Fin dal primo istante la dama ha suscitato un forte interesse sia da parte dei telespettatori che da parte degli stessi cavalieri presenti nello studio. Ma ...

