Traffico Roma del 02-02-2022 ore 08:00 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione prudenza per chi viaggia sulla A24 Roma Teramo in direzione della capitale dove per l’incendio di un veicolo Ci sono code tra Vicovaro Mandela e Castel Madama un accordo prime Code in carreggiata interna tra la Tuscolana e la piastra lentamente poi sulla diramazione di Roma Sud Verso il raccordo a partire da Torrenova sul tratto Urbano della A24 file in entrata nella città tra via Fiorentini e la tangenziale molto intenso il Traffico in via Tiburtina direzione centro qui al momento file tra Settecamini e San Basilio code poi Come di consueto in queste ore su via Flaminia tra il raccordo è viale di Tor di Quinto e via Salaria tra Firenze e aeroporto dell’Urbe dettagli di queste e di altre notizie sul sito Roma punto luceverde.it Un saluto da Valerio penna un ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione prudenza per chi viaggia sulla A24Teramo in direzione della capitale dove per l’incendio di un veicolo Ci sono code tra Vicovaro Mandela e Castel Madama un accordo prime Code in carreggiata interna tra la Tuscolana e la piastra lentamente poi sulla diramazione diSud Verso il raccordo a partire da Torrenova sul tratto Urbano della A24 file in entrata nella città tra via Fiorentini e la tangenziale molto intenso ilin via Tiburtina direzione centro qui al momento file tra Settecamini e San Basilio code poi Come di consueto in queste ore su via Flaminia tra il raccordo è viale di Tor di Quinto e via Salaria tra Firenze e aeroporto dell’Urbe dettagli di queste e di altre notizie sul sitopunto luceverde.it Un saluto da Valerio penna un ...

Advertising

_Carabinieri_ : Stroncato un traffico di droga che dalla Sardegna coinvolgeva mezza Italia. I #Carabinieri hanno eseguito 16 provve… - LuceverdeRadio : ??#Treni Linea AV Roma – Napoli ??Traffico rallentato in prossimità di Salone per inconveniente tecnico ??rallenta… - ficubiri : @DeviLsLawyer_ Se a Roma togliessero I cabrio sparirebbe il traffico …. - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via della Magliana tra piazza Meucci e il viadotto della Magliana - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Casal del Marmo -