Terzo giorno di test a Sepang: Viñales ancora a segno, doppietta Aprilia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Terza e ultima giornata dello shakedown della MotoGP in Malesia nel segno dell'Aprilia. Sulla pista di Sepang si chiude la tre giorni di prove, riservate a collaudatori ed esordienti più i titolari ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Terza e ultima giornata dello shakedown della MotoGP in Malesia neldell'. Sulla pista disi chiude la tre giorni di prove, riservate a collaudatori ed esordienti più i titolari ...

Advertising

TeresaBellanova : Terzo giorno di votazione. @ItaliaViva sta lavorando ad una soluzione unitaria capace di dare risposte alle problem… - GiovaQuez : 'Non possiamo dimenticare le emergenze bollette, Ucraina...'. Frase che ripetono a turno tutti i rappresentanti dei… - Azione_it : La ministra #Cartabia non è una candidatura di bandiera o attendista. Ha competenza e credibilità, per questo… - thecostanza_ : RT @thunderandsea: il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture #sanremo2022 - infoitsport : MotoGP, terzo giorno di shakedown a Sepang: Viñales primo, doppietta Aprilia - La Gazzetta dello Sport -