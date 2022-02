Tananai: chi è e cosa significa il suo nome in dialetto bolognese (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tananai, originario di Cologno Monzese, è arrivato secondo a Sanremo giovani 2021: scopriamo chi è e che cosa significa in dialetto il suo nome d'arte. Tananai, nome d'arte di Alberto Cotta Ramusino, è un cantante nato a Cologno Monzese nel 1995: il suo pseudonimo corrisponde al nomigliolo con cui lo chiamava suo nonno, una parola che in dialetto bolognese significa baccano, fracasso o pandemonio. A quanto pare però la parola "Tananai", a seconda del dialetto, può assumere significati diversi: ad esempio, può essere usato per indicare un oggetto apparentemente inutile e/o superato, oppure può anche indicare un ragazzo che nella sua crescita è rimasto un po' "indietro", ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 febbraio 2022), originario di Cologno Monzese, è arrivato secondo a Sanremo giovani 2021: scopriamo chi è e cheinil suod'arte.d'arte di Alberto Cotta Ramusino, è un cantante nato a Cologno Monzese nel 1995: il suo pseudonimo corrisponde al nomigliolo con cui lo chiamava suo nonno, una parola che inbaccano, fracasso o pandemonio. A quanto pare però la parola "", a seconda del, può assumereti diversi: ad esempio, può essere usato per indicare un oggetto apparentemente inutile e/o superato, oppure può anche indicare un ragazzo che nella sua crescita è rimasto un po' "indietro", ...

