Simone D’Angelo | io modello ai tempi del Covid

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) La moda è figlia dei, segna i cambiamenti ed è l’immagine della società. Lo è da sempre e continua ad esserlo anche oggi nell’era della pandemia. Un momento talmente particolare che, modificando le nostre relazioni sociali, le nostre abitudini, il nostro approccio alla vita, ha di conseguenza stravolto anche il nostro modo di vestirci. Stando più a casa, facendo riunioni in teleconferenza, non partecipando frequentemente a party e serate mondane, la moda, tanto quella maschile quanto quella femminile, ha virato verso uno stile sempre più informale, votato più al comfort che al gusto. Tutto sembra indirizzarsi verso una natura puramente casual, o casual chic se vogliamo: i vestiti non sono più tanto attillati ma prediligono tessuti morbidi e comodi; i tacchi hanno lasciato il posto a sandali e sneakers; capi unisex dominano il mercato. È un’epoca che sta portando ...