“Sei licenziata!” | chi ha fatto infuriare la Regina?

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mai scherzare con la! Pare infatti che Elisabetta II abbia gridato “sei licenziata” al suo braccio destro dopo uno scherzo crudele e di cattivo gusto pianificato proprio dalla sua assistente. Come riportato dal Sun, l’incidente è avvenuto durante il Royal Tour dell’Australia nel 2006 di Sua Maestà e presumibilmente ha coinvolto la sua sarta e cameriera personale dal 2002, nonché confidente, Angela Kelly. Nel suo libro ‘The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe‘, in cui parla di alcuni dei segreti di corte e degli episodi più significativi della sua vita a servizio dei Windsor, la Kelly ha anche rivelato uno degli aneddoti più divertenti capitati ad Elisabetta. La, infatti, desiderava disperatamente vedere un kookaburra (uccello dal piumaggio grigio della famiglia Alcedinidae, nativo ...