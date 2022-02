Scienza: ecco “Mav”, il micro-drone che vola come se fosse un uccello (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si chiama micro air vehicle (MAV), è un dispositivo piccolo in grado di volare grazie a un Liquid-amplified Zipping Actuator (LAZA), che simula il movimento delle ali di un uccello. Descritto sulla rivista Science Robotics, è stato sviluppato dagli elaboratori dell’Universita’ di Bristol, che hanno riprodotto il battito d’ali di un volatile. Questo robot, affermano gli autori, rappresenta un’opzione economica e semplice da costruire per ottenere un drone manovrabile da utilizzare in attivita’ non rischiose, come missioni di ricerca o esplorazione in zone remote. I MAV, a differenza di altre alternative disponibili, sono costruiti con delle ali piuttosto che con delle eliche, il che li rende piu’ adatti alle manovre negli spazi angusti. Il team, guidato da Tim Helps, ha sviluppato un ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si chiamaair vehicle (MAV), è un dispositivo piccolo in grado dire grazie a un Liquid-amplified Zipping Actuator (LAZA), che simula il movimento delle ali di un. Descritto sulla rivista Science Robotics, è stato sviluppato dagli elaboratori dell’Universita’ di Bristol, che hanno riprodotto il battito d’ali di untile. Questo robot, affermano gli autori, rappresenta un’opzione economica e semplice da costruire per ottenere unmanovrabile da utilizzare in attivita’ non rischiose,missioni di ricerca o esplorazione in zone remote. I MAV, a differenza di altre alternative disponibili, sono costruiti con delle ali piuttosto che con delle eliche, il che li rende piu’ adatti alle manovre negli spazi angusti. Il team, guidato da Tim Helps, ha sviluppato un ...

Advertising

Nyav19 : RT @reteanimalista: Quando parlano di #sperimentazioneAnimale parlano di questo. Ecco perché noi insistiamo a chiamarla #vivisezione. La sc… - marcati_piero : @paolo_gibilisco Ecco questa è ideologia e non scienza. Un modello matematico non è la teoria del tutto (come credo… - FranceskoNew : @GanetheGreat @cinziacaporale @chiadegli @gianlucac1 @marcocattaneo @corzunino @ScuolaNoCovid @Ciribini… - La_gaia_scienza : RT @jamfive_: Ecco il video di Dibba Testimone Oculare. - umpkket : RT @reteanimalista: Quando parlano di #sperimentazioneAnimale parlano di questo. Ecco perché noi insistiamo a chiamarla #vivisezione. La sc… -