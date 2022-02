Sanremo, day 1: “Battesimo” da “Brividi” per Amadeus (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E’ iniziata la 72esima edizione del Festival di Sanremo, la più attesa dopo il lungo periodo pandemico. Entusiasmo alle stelle, lacrime per Amadeus , Gianni Morandi e Damiano dei Maneskin. Si apre con il Battesimo sul palco dell’Ariston di Achille Lauro la 72esima edizione del Festival di Sanremo targato Amadeus, che prende la parola visibilmente emozionato e con gli occhi che sbrilluccicano di lacrime. Dopo due anni, ritorna il pubblico in sala, l’emozione è a mille. Le lacrime di Damiano dei Maneskin Sanremo 2022E’ la volta della prima madrina della serata, Ornella Muti, l’attrice cult degli anni ’80-’90, con gli occhi di ghiaccio, la musa che ha fatto sbarellare Adriano Celentano. Per la sua età (66 anni) l’aspetto non delude, fasciata in degli abiti ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E’ iniziata la 72esima edizione del Festival di, la più attesa dopo il lungo periodo pandemico. Entusiasmo alle stelle, lacrime per, Gianni Morandi e Damiano dei Maneskin. Si apre con ilsul palco dell’Ariston di Achille Lauro la 72esima edizione del Festival ditargato, che prende la parola visibilmente emozionato e con gli occhi che sbrilluccicano di lacrime. Dopo due anni, ritorna il pubblico in sala, l’emozione è a mille. Le lacrime di Damiano dei Maneskin2022E’ la volta della prima madrina della serata, Ornella Muti, l’attrice cult degli anni ’80-’90, con gli occhi di ghiaccio, la musa che ha fatto sbarellare Adriano Celentano. Per la sua età (66 anni) l’aspetto non delude, fasciata in degli abiti ...

Advertising

AlessiaPia16 : RT @Tani_Ros1: HO UNA TEORIA Non mandano come day time i percorsi perché dopo la clip di domenica Gigi è corso dalla produzione a chiedere… - val_neri : RT @Cinecitta: #Sanremo2022, It’s the Day. ?? I 72 anni del Festival con le immagini dell’#ArchivioLuce di Cinecittà su Europeana, il portal… - porcatrrroia : RT @Tani_Ros1: HO UNA TEORIA Non mandano come day time i percorsi perché dopo la clip di domenica Gigi è corso dalla produzione a chiedere… - simonavegliante : RT @Tani_Ros1: HO UNA TEORIA Non mandano come day time i percorsi perché dopo la clip di domenica Gigi è corso dalla produzione a chiedere… - tristi3soli : uniche due cose di cui mi importa ultimamente sono hay day e sanremo -