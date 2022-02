Sanremo 2022 | serata 1 Parola chiave | Emozione

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ricorderemo la primadiassociandola all’per il ritorno del pubblico in sala dopo i mesi difficili della pandemia: quella di Amadeus, che apre il suo triplete con gli occhi lucidi, e quella di Damiano dei Maneskin che non nasconde le lacrime al termine dell’esibizione sulle note di Coraline; l’abbraccio tra i due, che arriva a coronamento di uno dei momenti più coinvolgenti dell’esordio del Festival numero settantadue, è colmo di gratitudine e orgoglio simil-paterno. La pandemia non sarà ancora qualcosa di cui si può parlare al passato, segno ne è che i sorrisi del pubblico dell’Ariston sono ancora coperti dalle mascherine, ma si può comunque provare a sorriderne con grazia ed intelligenza. Ed è qui che entra in scena Fiorello: armato di termometro controlla la temperatura all’intera ...

La rubrica quotidiana sulla 72esima edizione del Festival di: le reazioni social più irriverenti e i meme più divertentiRedazione Sorrisi Spettacolo 20:40 domani sera stasera in onda 04 Feb Venerdì 4 febbraio quarta serata del Festival di. Regina della serata a fianco di Amadeus sarà Maria Chiara Giannetta . La quarta serata è quella delle cover: ogni artista ha scelto un pezzo del passato (dagli Anni 60 agli Anni 90) da ...PRONOSTICI SANREMO 2022: CHI SARÀ IL VINCITORE? I pronostici Sanremo 2022 non riguardano soltanto il vincitore del Festival (come vi raccontavamo ieri, i favoriti in tal senso sono Elisa e ...Yuman rivive l’emozione del debutto al Festival di Sanremo 2022 a “Storie Italiane”: “Usiamo tutti suoni già noti, ma…” Yuman, artista in gara al Festival di Sanremo 2022, è intervenuto in qualità di ...