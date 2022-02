Sanremo 2022 | la seconda serata | tra commozione ed emozioni forti

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ladella 72esima edizione del Festival disi presenta già emozionante dai primi istanti; reduce dal successo della prima, che ha raggiunto un risultato storico con picchi di 16milioni di spettatori, anche il secondo appuntamento si prospetta essere dello stesso tenore. Ladel 2 febbraio si apre con commovente e sentito ricordo di Monica Vitti, l’attrice scomparsa oggi “una delle più grandi attrici della storia del cinema“, come ha dichiarato Amadeus. “Noi ameremo per sempre l’indimenticabile Monica Vitti“, aggiunge il conduttore. E dopo il ricordo dell’attrice si entra nel vivo della gara Asi entra nel vivo della gara Il primo artista in gara è il talento che proviene dall’ultima edizione di Amici: Sangiovanni. Giovane, fresco e pieno di ...

Ospite attesissimo della seconda serata di, è il Checco Zalone. Sketch irriverenti fra il comico pugliese e Amadeus già prima dell'ingresso all'Ariston. 'Non vedevo l'ora di pesentarlo' dice Amadeus, 'Questa è la mia gente' ...Seconda serata di , si ricomincia con Sangiovanni e con , una canzone che si ritrova nel look total pink del cantante, disegnato in esclusiva da Glenn Martens per Diesel. Dal palco di Amici a quello ...L'attrice romana figlia di un italiano e di una senegalese ha raccontato sul palco dell'Ariston gli insulti ricevuto dopo l'annuncio della sua partecipazione al festival ...All’annuncio del suo nome come co-conduttrice del Festival di Sanremo, Lorena Cesarini è stata travolta da insulti razzisti. L’attrice, nota al grande pubblico per Suburra - La Serie, ha letto sul ...