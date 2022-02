Probabili formazioni delle 20 squadre di Serie A 2021-2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) 22 giornate della Serie A 2021/2022 sono andate in archivio, ma l’attenzione in questo mese di gennaio è rivolta anche alla sessione invernale calciomercato: in questo articolo riportiamo le Probabili formazioni delle venti squadre con l’aggiunta dei nuovi acquisti arrivati in questa finestra di mercato e con i possibili ballottaggi. Serie A 2021-2022, le Probabili formazioni ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Malinovskiy; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini. Ballottaggi: Demiral 50%-Palomino 50%, Maehle 70%-Pezzella 30%, Freuler 60%-Koopmeiners 40%, Pasalic 70%-Pessina 30%, Malinovskiy 70%-Boga 30%, Zapata ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) 22 giornate dellasono andate in archivio, ma l’attenzione in questo mese di gennaio è rivolta anche alla sessione invernale calciomercato: in questo articolo riportiamo leventicon l’aggiunta dei nuovi acquisti arrivati in questa finestra di mercato e con i possibili ballottaggi., leATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Malinovskiy; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini. Ballottaggi: Demiral 50%-Palomino 50%, Maehle 70%-Pezzella 30%, Freuler 60%-Koopmeiners 40%, Pasalic 70%-Pessina 30%, Malinovskiy 70%-Boga 30%, Zapata ...

Advertising

blab_live : #SerieC, #ReggianaModena #REGMOD @Reggiana1919_IT #Modena derby del Secchia da urlo, è prima contro prima. Probabi… - fantasyteamit : #VeneziaNapoli: probabili formazioni e precedenti tra i due club Victor #Osimhen titolare a Venezia?… - fantasyteamit : #Derbydellamadonnina #InterMilan: le probabili formazioni per la sfida #scudetto L’Inter è in salute, i rossoneri… - blab_live : #AFCON2021 #CoppadAfrica, #BFASEN #TeamBurkinaFaso #TeamSenegal i Leoni sfidano la sorpresa, in palio la finale. P… - foggiagol : Le probabili formazioni di Potenza-Foggia -