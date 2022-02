Perché è importante fermare il degrado delle zone umide

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dal 1971 moltesono tutelate dalla Convenzione di Ramsar, sottoscritta da oltre 170 Stati. Eppure, ancora oggi, non possiamo certo dire se la passino bene. Custodi di biodiversità e insieme ecosistemi che forniscono la maggiore quantità di servizi ecosistemici, lesono unità discrete, quindi circoscritte e molto fragili. «Se ne distruggi una, quella scompare», ha spiegato a Greenkiesta Nicola Baccetti di Ispra. Dagli stagni e laghi alpini alle paludi, acquitrini, torbiere, bacini di acqua (dolce, salmastra o salata) e distese di acqua marina con una profondità durante la bassa marea non superiore ai sei metri, in Italia lesono migliaia ma solo 57 – distribuite in 15 regioni – sono riconosciute dal Segretariato della Convenzione di Ramsar. Altre 9 aree, ...