Pagelle e look Sanremo 2022 LIVE: Incanta il duo Mahmood-Blanco, Ana Mena fa flop tra stonature e un sound già sentito (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL LIVE DELLA PRIMA SERATA 00.40: si chiude qui la prima tappa delle Pagelle dei brani e dei look. Dopo aver seguito la serata d’esordio del Festival di Sanremo, l’appuntamento è naturalmente a domani sera, per seguire sempre LIVE dalle 20.30 circa i 13 artisti che saliranno sul palco dell’Ariston per la seconda puntata. Una buona notte a tutti e grazie per averci accompagnato in questo primo viaggio tra musica e look. 00.02: Giusy Ferreri: L’abito firmato Philipp Plein, un tubino nero lungo fino ai piedi con decorazioni di paillettes multicolor, non è male, ma non dona alla cantante siciliana. Per la prima serata è partita con poco slancio, a partire dal look. Voto: 6 23.58: Giusy Ferreri (“Miele”): parte ma ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAILDELLA PRIMA SERATA 00.40: si chiude qui la prima tappa delledei brani e dei. Dopo aver seguito la serata d’esordio del Festival di, l’appuntamento è naturalmente a domani sera, per seguire sempredalle 20.30 circa i 13 artisti che saliranno sul palco dell’Ariston per la seconda puntata. Una buona notte a tutti e grazie per averci accompagnato in questo primo viaggio tra musica e. 00.02: Giusy Ferreri: L’abito firmato Philipp Plein, un tubino nero lungo fino ai piedi con decorazioni di paillettes multicolor, non è male, ma non dona alla cantante siciliana. Per la prima serata è partita con poco slancio, a partire dal. Voto: 6 23.58: Giusy Ferreri (“Miele”): parte ma ...

DonnaModerna : Da Achille Lauro che non sciocca più nessuno a Mahmood e Blanco, i migliori: le nostre pagelle della prima serata!… - BassoFabrizio : #Sanremo2022 affronta la notte ma la prima pagella si completa con una poco convincente @AnaMenaMusic, un #rkomi di… - Piergiulio58 : Vestiti Sanremo 2022, i voti ai look: da Achille Lauro a Ornella Muti | Le pagelle - - MartinoTato : @Antonella_Sp_ Mettiti al lavoro, pagelle e voti, look e canzone ???? - zazoomblog : Sanremo 2022 le pagelle dei look. Mahmood e Blanco chic 8 Maneskin in total black un po scontato 7. La Rappresentan… -