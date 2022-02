Mosca e Minsk, al via l’esercitazione russa che preoccupa l’Europa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Russia e Minsk danno il via alle esercitazioni militari congiunte che vedono schierate in Bielorussia le Forze armate dei due Paesi a pochi chilometri dal confine ucraino, come confermato anche da una nota del ministero della Difesa russo. Secondo i due Paesi, le manovre coinvolgerebbero le rispettive Forze armate in operazioni volte a coordinare le capacità di combattimento ed elaborare nuove tattiche per la lotta al terrorismo, anche interno (definiti dalla nota con il termine piuttosto esteso di “gruppi armati illegali”). Secondo le stime della Nato, l’ordine di grandezza delle truppe impiegate nelle operazioni sarebbe di “migliaia” di unità. Nonostante le rassicurazioni del Cremlino, sulla natura “addestrativa” delle manovre, l’Ucraina ha più volte manifestato le sue preoccupazioni a riguardo, con la stessa Kiev che dista appena 150 chilometri dal ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Russia edanno il via alle esercitazioni militari congiunte che vedono schierate in Bielorussia le Forze armate dei due Paesi a pochi chilometri dal confine ucraino, come confermato anche da una nota del ministero della Difesa russo. Secondo i due Paesi, le manovre coinvolgerebbero le rispettive Forze armate in operazioni volte a coordinare le capacità di combattimento ed elaborare nuove tattiche per la lotta al terrorismo, anche interno (definiti dalla nota con il termine piuttosto esteso di “gruppi armati illegali”). Secondo le stime della Nato, l’ordine di grandezza delle truppe impiegate nelle operazioni sarebbe di “migliaia” di unità. Nonostante le rassicurazioni del Cremlino, sulla natura “addestrativa” delle manovre, l’Ucraina ha più volte manifestato le suezioni a riguardo, con la stessa Kiev che dista appena 150 chilometri dal ...

