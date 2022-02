(Di mercoledì 2 febbraio 2022) La partita delvista come una sconfitta per quasi tutti i leader (tranne Renzi e la). Che subito rimescola le intenzioni di voto, allargando la forbice tra la prima forza politica e le altre che seguono. È quanto traspare dalo realizzato dae di cui ha scritto Alessandra Ghisleri quest'oggi sulla Stampa. Una serie di tabelle e dati che confermano l'impressione e le analisi dell'immediato post rielezione di Sergio Mattarella. Secondo il 70 per cento degli italiani, che pure avevano nel presidente uscente e poi riconfermato il loro preferito, l'esito della votazione evidenzia tutte le debolezze dei partiti. Andando a guardare più nel dettaglio, gli unici leader nei confronti dei quali vi è stata una crescita di fiducia rispetto alla fine di dicembre sono ...

Advertising

zazoomblog : Meloni supera il Pd. Salvini e Conte sprofondano dopo il Quirinale. I sondaggi di Euromedia Research - #Meloni… - am_libera67 : @GeMa7799 Capito perfettamente. Se vai a vedere i sondaggi per quanto possano essere attendibili, il cdx alleato su… - Davide87966563 : @AugustoMinzolin Se lo fa la Meloni supera il 30%....ne abbiamo piene le palle di FI....ma proprio piene. - Giornaleditalia : #sondaggipoliticigiorgiamelonimatteosalvini Sondaggi politici, Meloni supera Salvini: effetto Quirinale nella coali… - Pier1Pp : @ElisabettaGall7 @AlessiaMorani voi del pd siete troppo convinti... prossime elezioni meloni supera il 25% vedrete e pd non va oltre il 20 -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni supera

Al Pd 6.9 mln; alla2,7, eSalvini I Fratelli d'Italia di Giorgiasuperano a destra la Lega di Salvini. Almeno nella ripartizione dei fondi del 2 per... A Matteo Salvini sta ...... ' Non è tanto una questione di contenuti, ma - come hanno detto anchee Salvini - di metodo. Questa fase la sise si lavora bene insieme, in città come nella Regione e nel Paese. ...Policy brief Luiss SoG. Nei prossimi anni tornerà la trazione centrista, gli italiani potranno dire addio alla possibilità di scegliersi nelle urne una ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...